В каком из этих произведений встречается легенда о Данко? а)Кавказский пленник"А.С.Пушкин б)Кавказский пленник"Л.Н.Толстой в)Старуха"И.С.Тургенева г)Старуха Изергиль"М.Горький

Литература

В каком из этих произведений встречается легенда о Данко? а)Кавказский пленник"А.С.Пушкин б)Кавказский пленник"Л.Н.Толстой в)Старуха"И.С.Тургенева г)Старуха Изергиль"М.Горький

Автор: Гость