В каком из этих произведений встречается легенда о Данко? а)Кавказский пленник"А.С.Пушкин б)Кавказский пленник"Л.Н.Толстой в)Старуха"И.С.Тургенева г)Старуха Изергиль"М.Горький

Литература
В каком из этих произведений встречается легенда о Данко? а)Кавказский пленник"А.С.Пушкин б)Кавказский пленник"Л.Н.Толстой в)Старуха"И.С.Тургенева г)Старуха Изергиль"М.Горький
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