Какое склонение в слове жалом

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Какое склонение в слове жалом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средний род, 2-склонение
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