Какое склонение в слове жалом
Русский язык
Какое склонение в слове жалом
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Гость:
Средний род, 2-склонение
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