На какой падеж отвечает слово мухой
Русский язык
На какой падеж отвечает слово мухой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недоволен кем ? -мухой творительный падеж
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