Вставьте буквы. Расставьте недостающие запятые. Начиная собой улицу, стоял одноэтажный дом окраш...нный розовой краской с нахлобуч...нной крышей и выпуч...нными окнами. Двор был завеш...н огормными тряпками, заставл...н тазами...

Русский язык

Вставьте буквы. Расставьте недостающие запятые. Начиная собой улицу, стоял одноэтажный дом окраш...нный розовой краской с нахлобуч...нной крышей и выпуч...нными окнами. Двор был завеш...н огормными тряпками, заставл...н тазами. В полуразрушенном...нной пристройке горели дрова в печи. В этом доме потекла стран...ая жизнь, которая вспоминается мне как суровая сказка хорошо рас...каз...нная добрым гением. Началась она со споров о приданом удерж...нном дедом. (По М. Горькому)

Автор: Гость