Вставьте буквы. Расставьте недостающие запятые. Начиная собой улицу, стоял одноэтажный дом окраш...нный розовой краской с нахлобуч...нной крышей и выпуч...нными окнами. Двор был завеш...н огормными тряпками, заставл...н тазами...
Русский язык
Вставьте буквы. Расставьте недостающие запятые. Начиная собой улицу, стоял одноэтажный дом окраш...нный розовой краской с нахлобуч...нной крышей и выпуч...нными окнами. Двор был завеш...н огормными тряпками, заставл...н тазами. В полуразрушенном...нной пристройке горели дрова в печи. В этом доме потекла стран...ая жизнь, которая вспоминается мне как суровая сказка хорошо рас...каз...нная добрым гением. Началась она со споров о приданом удерж...нном дедом. (По М. Горькому)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начиная собой улицу, стоял одноэтажный дом, окрашенный розовой краской с нахлобученной крышей и выпученными окнами. Двор был завешан огормными тряпками, заставлен тазами. В полуразрушенномонной пристройке горели дрова в печи. В этом доме потекла странная жизнь, которая вспоминается мне как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым гением. Началась она со споров о приданом удержанном дедом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Ответье на химию ВСЕ ЗАДАЧИ 1,Сколько молей составляют 3.01 умножить 10в 22 степени мо??екул HCL 2. Сколько молекул содержится в 0.2 моль воды 3....
Русский язык
Русский язык
Указать падеж имён существительных Белый-белый мельникСел на облака.Из мешка по??ыпаласьБелая мука.Радуются дети, Лепят колобки.Заплясали сани, Л...