Вставьте буквы. Расставьте недостающие запятые. Начиная собой улицу, стоял одноэтажный дом окраш...нный розовой краской с нахлобуч...нной крышей и выпуч...нными окнами. Двор был завеш...н огормными тряпками, заставл...н тазами...

Русский язык
Вставьте буквы. Расставьте недостающие запятые. Начиная собой улицу, стоял одноэтажный дом окраш...нный розовой краской с нахлобуч...нной крышей и выпуч...нными окнами. Двор был завеш...н огормными тряпками, заставл...н тазами. В полуразрушенном...нной пристройке горели дрова в печи. В этом доме потекла стран...ая жизнь, которая вспоминается мне как суровая сказка хорошо рас...каз...нная добрым гением. Началась она со споров о приданом удерж...нном дедом. (По М. Горькому)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начиная собой улицу, стоял одноэтажный дом, окрашенный розовой краской с нахлобученной крышей и выпученными окнами. Двор был завешан огормными тряпками, заставлен тазами. В полуразрушенномонной пристройке горели дрова в печи. В этом доме потекла странная жизнь, которая вспоминается мне как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым гением. Началась она со споров о приданом удержанном дедом. 
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