Ответье на химию ВСЕ ЗАДАЧИ 1,Сколько молей составляют 3.01 умножить 10в 22 степени мо??екул HCL 2. Сколько молекул содержится в 0.2 моль воды 3.Молекулярная масса вещества Мr=60. Какова моляиная масса этого вещества М( г-моль...
Химия
Ответье на химию ВСЕ ЗАДАЧИ 1,Сколько молей составляют 3.01 умножить 10в 22 степени мо??екул HCL 2. Сколько молекул содержится в 0.2 моль воды 3.Молекулярная масса вещества Мr=60. Какова моляиная масса этого вещества М( г-моль) 4.Вычесли массу следующих веществ 1. з моль Cu 2. 2,5 моль HNO3 3 0,8 моль FE2 O3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. Mr=60 молярная масса M=60 г/моль 4. n=3 моль M(Cu2)= 2*64= 128 г/моль m=n*M m=3*128=384 г n=2.5 моль M(HNO3)= 1+14+3*16= 63 г/моль m=2.5 *63 =157.5 г n=0.8 моль M(Fe2O3)=2*56+3*16=160 г/моль m=0.8*160=128 г
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