Ответье на химию ВСЕ ЗАДАЧИ 1,Сколько молей составляют 3.01 умножить 10в 22 степени мо??екул HCL 2. Сколько молекул содержится в 0.2 моль воды 3.Молекулярная масса вещества Мr=60. Какова моляиная масса этого вещества М( г-моль...

Химия

Ответье на химию ВСЕ ЗАДАЧИ 1,Сколько молей составляют 3.01 умножить 10в 22 степени мо??екул HCL 2. Сколько молекул содержится в 0.2 моль воды 3.Молекулярная масса вещества Мr=60. Какова моляиная масса этого вещества М( г-моль) 4.Вычесли массу следующих веществ 1. з моль Cu 2. 2,5 моль HNO3 3 0,8 моль FE2 O3

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