Помогите составить текст из 10 предложений, используя причастные обороты и одиноч??ые причастия. Русский язык, 8 класс.
Русский язык
Помогите составить текст из 10 предложений, используя причастные обороты и одиноч??ые причастия. Русский язык, 8 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Вокруг дуба толпились ребята, сбежавшиеся с соседних дворов. 2) Ребята показывали пильщикам рисунки, изображавшие старый дворовый дуб (№1 прич. оборот) , отягченный густой кроной.(№2 прич. оборот) 3) Пользуясь тем, что они отошли, ребята поспешили выдернуть пилу из раны, нанесенной старому дереву. (прич.оборот) Без прич. оборот
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