Помогите составить текст из 10 предложений, используя причастные обороты и одиноч??ые причастия. Русский язык, 8 класс.

Гость: Гость:

1)Вокруг дуба толпились ребята, сбежавшиеся с соседних дворов. 2) Ребята показывали пильщикам рисунки, изображавшие старый дворовый дуб (№1 прич. оборот) , отягченный густой кроной.(№2 прич. оборот) 3) Пользуясь тем, что они отошли, ребята поспешили выдернуть пилу из раны, нанесенной старому дереву. (прич.оборот) Без прич. оборот