За 4 минуты бревно распилили на пол метровые поленья один распил занимал 1 минуту. ??акой длины было бревно?

Математика

За 4 минуты бревно распилили на пол метровые поленья один распил занимал 1 минуту. ??акой длины было бревно?

Автор: Гость