За 4 минуты бревно распилили на пол метровые поленья один распил занимал 1 минуту. ??акой длины было бревно?
Математика
За 4 минуты бревно распилили на пол метровые поленья один распил занимал 1 минуту. ??акой длины было бревно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
___1____2____3___4____ 4 распила- 5 поленьев 5*0,5=2,5 метра было бревно
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