10 вопросов и ответов на казахском языке на тему падежи и гласный согласный наприм??р какие вопросы на именительный падеж а) кто что б)кого чего в)кому чему

Қазақ тiлi

10 вопросов и ответов на казахском языке на тему падежи и гласный согласный наприм??р какие вопросы на именительный падеж а) кто что б)кого чего в)кому чему

Автор: Гость