10 вопросов и ответов на казахском языке на тему падежи и гласный согласный наприм??р какие вопросы на именительный падеж а) кто что б)кого чего в)кому чему
Қазақ тiлi
10 вопросов и ответов на казахском языке на тему падежи и гласный согласный наприм??р какие вопросы на именительный падеж а) кто что б)кого чего в)кому чему
Ответ(ы):
Гость:
I.с ким? не? адам а.с кимнин?ненин? синилимнин
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