10 вопросов к разделу словообразование

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10 вопросов к разделу словообразование
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просительница ← проситель 2) перечитать ← читать  3) подоконника ← окно 4) взрыв ← взрывать 5) пятиэтажный ← пять этажей 6)тишина– тишь7)переходить – переход 8)грузить-грузчик9)туман-туманность10)бабушка-прабабушка

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