10 вопросов к разделу словообразование
Русский язык
10 вопросов к разделу словообразование
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просительница ← проситель 2) перечитать ← читать 3) подоконника ← окно 4) взрыв ← взрывать 5) пятиэтажный ← пять этажей 6)тишина– тишь7)переходить – переход 8)грузить-грузчик9)туман-туманность10)бабушка-прабабушка
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