Что значит засучив рукава одним словом

Русский язык
Что значит засучив рукава одним словом
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Автор: Гость
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Гость:
Можно сказать: упорно, усердно
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