Что значит засучив рукава одним словом
Русский язык
Что значит засучив рукава одним словом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно сказать: упорно, усердно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В гардеробе весело 50курток.10 детей оделись и ушли.затем пришли 8 детей и повысили свой куртки.сколько курток висит в гардеробе?
Русский язык
Определи падеж имен существительных.Поставь их в начальную форму.Укажи склонения.Растет на грядке, нашли в капусте, ходили с подругой, вернулись с ...
Алгебра
Математика
Другие предметы