Поставить ударение доску пилю

Русский язык
Поставить ударение доску пилю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доску (ударение на О), пилю (ударение на Ю)
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