Поставить ударение доску пилю
Русский язык
Поставить ударение доску пилю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доску (ударение на О), пилю (ударение на Ю)
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