В гардеробе весело 50курток.10 детей оделись и ушли.затем пришли 8 детей и повысили свой куртки.сколько курток висит в гардеробе?

Математика

В гардеробе весело 50курток.10 детей оделись и ушли.затем пришли 8 детей и повысили свой куртки.сколько курток висит в гардеробе?

Автор: Гость