В гардеробе весело 50курток.10 детей оделись и ушли.затем пришли 8 детей и повысили свой куртки.сколько курток висит в гардеробе?
Математика
В гардеробе весело 50курток.10 детей оделись и ушли.затем пришли 8 детей и повысили свой куртки.сколько курток висит в гардеробе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 - 10 = 40(к.)- столько осталось, после того, как сняли 10 курток. 40 + 8 = 48(к.) - столько курток висит в гардеробе
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