Что такое арпеджио , сольфеджио, бемоль, тональность, фуга

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Что такое арпеджио , сольфеджио, бемоль, тональность, фуга
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Гость:
Арпеджио аккорды сольфеджио урок бемоль знак тональность любая нота на линейке фуга не знаю
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