100 литров бензина стоит 8500 рублей.Определите стоимость 210 литров бензина
Математика
100 литров бензина стоит 8500 рублей.Определите стоимость 210 литров бензина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8500:100=85(руб)-стоит 1л бензина. 2)85×210=17850(руб)-стоимость 210 л бензина. Ответ: 17850руб.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Часть 1 Настя испекла "а" булочек,Оксана-на 4 булочки больше. Сколько булочек девочки испекли вместе? Составьте выражение по условиям задачи и уп...
Русский язык
Математика
Печенье, конфеты и вафли имеют общую массу 9 кг. Печенье и вафли весят 5,2 кг, а вафли и конфеты - 6 2/3кг. Какова масса каждого из продуктов в отд...