100-с*4=52 решить уравнение

Математика
100-с*4=52 решить уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4с=100-52 4с=48 С=48/4 С=12 Ответ:12.
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