1000/50 и 240/80 сколько будет

Математика
1000/50 и 240/80 сколько будет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это же элементарно 1000:50=20 240:80=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуйста составьте несколько предложений со сравнительной характеристикой пр?? двух девушек (фото ниже) на английском языке
Ответить
Английский язык
Mother: Is everithing OK? Andy: oh, yes, everything's OK? Mother: Have you had breakfast? Andy: Yes, we ________. Mother: Have you _____Sparky? And...
Ответить
Физика
ЭДС источника тока равна 36 В. Когда к нему подключили резистор сопротивлением 50 Ом, сила тока в цепи составила 0,6 А. Чем равно внутреннее сопрот...
Ответить
Математика
Решения задачи масса сушёных яблок состовляет две шестых массы свежих яблок скол??ко сушёных яблок можно получить из 48 кг свежих
Ответить
География
Песня слова источники дохода своей семьи этот доход является фиксированным или п??ременным и почему
Ответить