1000/50 и 240/80 сколько будет
Математика
1000/50 и 240/80 сколько будет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это же элементарно 1000:50=20 240:80=3
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