ЭДС источника тока равна 36 В. Когда к нему подключили резистор сопротивлением 50 Ом, сила тока в цепи составила 0,6 А. Чем равно внутреннее сопротивление источника (в Ом) ? Подробное решение пожалуйста!

Физика
ЭДС источника тока равна 36 В. Когда к нему подключили резистор сопротивлением 50 Ом, сила тока в цепи составила 0,6 А. Чем равно внутреннее сопротивление источника (в Ом) ? Подробное решение пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решения задачи масса сушёных яблок состовляет две шестых массы свежих яблок скол??ко сушёных яблок можно получить из 48 кг свежих
Ответить
География
Песня слова источники дохода своей семьи этот доход является фиксированным или п??ременным и почему
Ответить
Українська література
Чому життя Лесі Українки називають подвигом
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста:))) то что обведено
Ответить
Қазақ тiлi
Мне нужен реферат на казахском языке на тему казахстанские спортсмены
Ответить