ЭДС источника тока равна 36 В. Когда к нему подключили резистор сопротивлением 50 Ом, сила тока в цепи составила 0,6 А. Чем равно внутреннее сопротивление источника (в Ом) ? Подробное решение пожалуйста!

Физика

ЭДС источника тока равна 36 В. Когда к нему подключили резистор сопротивлением 50 Ом, сила тока в цепи составила 0,6 А. Чем равно внутреннее сопротивление источника (в Ом) ? Подробное решение пожалуйста!

Автор: Гость