105 решить с подробным объяснением
Алгебра
105 решить с подробным объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2n первое число 2n+2 второе 2n+4 третье 2n+6 четвертое (2n+2n+6)*2-2=34 (4n+6)*2=36 4n+6=36:2 4n+6=18 4n=18-6 4n=12 n=12:4 n=3 числа 6,8,10,12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Математика
Cыныпта 40 оқушы бар. Ншке оқитындар саны: орыс тілі сабағынан - 19, математикадан - 17 ??қушы, тарихтан - 22 адам. Тек қана бір сабақтан үшке шыққ...
Математика
Русский язык