105 решить с подробным объяснением

Алгебра
105 решить с подробным объяснением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2n первое число 2n+2 второе 2n+4 третье 2n+6 четвертое (2n+2n+6)*2-2=34 (4n+6)*2=36 4n+6=36:2 4n+6=18 4n=18-6 4n=12 n=12:4 n=3 числа 6,8,10,12
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