Не выполняя построений найдите координаты точки пересечения графика функцый y=-2x+6 с осью абцис

Гость: Гость:

С осью х, у = 0 -2х+6=0 -2х=0-6 -2х=-6 х=6\2 х=3 Точка пересечения (3;0) с осью у, х = 0 -2*0+6=у 0+6=у у=6 Точка пересечения (0;6)