Не выполняя построений найдите координаты точки пересечения графика функцый y=-2x+6 с осью абцис
Алгебра
Не выполняя построений найдите координаты точки пересечения графика функцый y=-2x+6 с осью абцис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С осью х, у = 0 -2х+6=0 -2х=0-6 -2х=-6 х=6\2 х=3 Точка пересечения (3;0) с осью у, х = 0 -2*0+6=у 0+6=у у=6 Точка пересечения (0;6)
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