Звуки [ж], [ш], [ц] всегда только ...
Русский язык
Звуки [ж], [ш], [ц] всегда только ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звуки [ж], [ш], [ц] всегда только твёрдые.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выделить суффиксы , указать разряд причастий : Покровский собор(Храм Василия Блаж??нного) построенный в память о победе русских войск над Казанским...
Физика
Мальчик, сидя в лодке, за веревку подтягивает другую лодку какая из двух лодок к моменту сближения приобретет большую скорость если лодки одинаковые
Химия
Русский язык