Звуки [ж], [ш], [ц] всегда только ...

Русский язык
Звуки [ж], [ш], [ц] всегда только ...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звуки [ж], [ш], [ц] всегда только твёрдые.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выделить суффиксы , указать разряд причастий : Покровский собор(Храм Василия Блаж??нного) построенный в память о победе русских войск над Казанским...
Ответить
Физика
Мальчик, сидя в лодке, за веревку подтягивает другую лодку какая из двух лодок к моменту сближения приобретет большую скорость если лодки одинаковые
Ответить
История
Становление и крушение империи наполеона
Ответить
Химия
Расположите элементы в порядке ослабления металлических свойств Rb,Cs,Ns,K. Обоснуй??е ответ.
Ответить
Русский язык
Пожайлуста погите сделать страницу 79 номер 143
Ответить