Становление и крушение империи наполеона

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Поражение и крах империи Наполеона. Итак, практически вся Европа лежала у ног французского императора Наполеона Бонапарта, но и это не могло полностью удовлетворить его амбиции. Ведь на пути к полному господству на континенте стояла еще Россия. И хотя между правителем Франции и российским государем был подписан мирный договор в 1807 году, это не помешало Наполеону готовится к походу на Россию. Впрочем, и Россия провоцирует ухудшение отношений с Францией тем, что ослабляет континентальную блокаду, пуская в свои порты нейтральные суда. И в 1812 г. почти полумиллионная армия Наполеона напала на Россию. Старания Наполеона разгромить русские войска по частям были напрасными. Две русские армии, объединившись возле Смоленска и выдержав трудную битву, отступили к Москве. В битве при Москве на Бородинском поле войска под командованием Михаила Кутузова обескровили армию Наполеона, хотя и не смогли победить. Французы захватили Москву, население которой оставило город. Попытки Наполеона навязать русскому императору мир не имели успеха. В Москве начались пожары, которые осложнили положение французских войск. А в тылу французов действовали партизаны. Наполеон был вынужден оставить Москву и отступил. В 1812 г. около 20 тыс. солдат и офицеров армии Наполеона спаслись бегством через г. Неман в Польшу. Поражение Наполеона в войне 1812 г. обусловило дальнейший крах наполеоновской империи. Наполеон, возвратившись во Францию, создал новую армию -- она должна была противостоять русским войскам, которые уже вступили в Германию. Но теперь ему пришлось воевать против всей Европы (России, Англии, Австрии, Испании, Пруссии, Швеции и др.) . В 1813 году под Лейпцигом состоялась решающая битва — "битва народов". Французские войска испытали поражения. В начале 1814 г. войска союзников вошли на территорию Франции, а со временем – и в Париж. Наполеон отрекся от престола. По требованию победителей и старой французской аристократии сенат восстановил королевскую династию Бурбонов. А Наполеон был отправлен в пожизненную ссылку на остров Эльба. Также был заключен Парижский мир 1814 г. , по которому Франция лишалась всех своих территориальных завоеваний. Попытка Наполеона возвратится к власти в 1815 году (так называемые "сто дней") была неудачной. В битве возле поселка Ватерлоо (неподалеку от г. Брюсселя) наполеоновская армия была окончательно разгромлена английскими и прусскими войсками. И Первая Империя Наполеона перестала существовать! Вот