Расположите элементы в порядке ослабления металлических свойств Rb,Cs,Ns,K. Обоснуй??е ответ.
Химия
Расположите элементы в порядке ослабления металлических свойств Rb,Cs,Ns,K. Обоснуй??е ответ.
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K,Сa,Na,Rb Смотри в ряд активностей металлов
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