Шкажите какие растения относятся к водораслям

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К зеленым водорослям относятся как одноклеточные растения (хлорелла, хламидомонада) , так и многоклеточные, достигающие больших размеров (спирогира, улотрикс и др.) . Все они объединены общим признаком — наличием в клетках зеленого пигмента, не маскируемого пигментами других окрасок. Все зеленые водоросли фотосинтезируют.