Скласти речення зі словосполучення свіжий хліб-черствий хліб,свіжа газета-вчорашні газета
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Скласти речення зі словосполучення свіжий хліб-черствий хліб,свіжа газета-вчорашні газета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама купила свіжий хліб. Я порізала черствий хліб на сухарі. Дідусь прочитав вчорашню газету і почов читати свіжу.
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