Які різновиди зовнішніх пристроїв ви знаєте?СРОЧНО

Информатика
Які різновиди зовнішніх пристроїв ви знаєте?СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это вся внешняя периферия: клавиатура, мышь, колонки, веб-камера, микрофон, принтер и т.п. Прежде всего, монитор.
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