|a|=4, |b|=3, угол между векторами а и b 60 градусов. при каком значении х векторы (2а-xb) и в??ктор b перпендикулярны? ответы: А 1 В -0,75 С) 0,75 Д) 4/3 E) -4/3C подробным решением пожалуйста

Геометрия
|a|=4, |b|=3, угол между векторами а и b 60 градусов. при каком значении х векторы (2а-xb) и в??ктор b перпендикулярны? ответы: А 1 В -0,75 С) 0,75 Д) 4/3 E) -4/3C подробным решением пожалуйста
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