Решите задачу двумя арифметическими способами, установив предварительно вид зав??симости между даннымм в ней величинами "Три трактора могут вскопать поле за 60ч.Сколько времени потребуется 12 тракторам, чтобы вспахать такое же ...

Гость: Гость:

1) 12 : 3 = 4 - в 4 раза больше тракторов2) 60 : 4 = 15 ч - потребуется времени, чтобы вспахать такое же полеЗависимость обратно пропорциональная: во сколько раз больше тракторов, во столько раз меньше времени потребуется.3 трактора - 60 часов12 тракторов - х часов3/12 = х/6012х = 3 * 6012х = 180х = 180 : 12х = 15Ответ: 15 часов.