СРОЧНО!!!!!!!!!1)что будет если поменять северный полюс и южный полюс.2)что будет если ??зменить угол наклона земной оси в большую сторону
География
СРОЧНО!!!!!!!!!1)что будет если поменять северный полюс и южный полюс.2)что будет если ??зменить угол наклона земной оси в большую сторону
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) произойдет резкое ослабление озонового слоя,от чего повысится уровень солнечной радиации,что приведет к сильному изменению климата и таянию ледников. 2)влияет на производительность года.
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