СРОЧНО!!!!!!!!!1)что будет если поменять северный полюс и южный полюс.2)что будет если ??зменить угол наклона земной оси в большую сторону

География

СРОЧНО!!!!!!!!!1)что будет если поменять северный полюс и южный полюс.2)что будет если ??зменить угол наклона земной оси в большую сторону

Автор: Гость