Мальчик, сидя в лодке, за веревку подтягивает другую лодку какая из двух лодок к моменту сближения приобретет большую скорость если лодки одинаковые

Физика
Мальчик, сидя в лодке, за веревку подтягивает другую лодку какая из двух лодок к моменту сближения приобретет большую скорость если лодки одинаковые
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая лодка будет быстрее
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