Мальчик, сидя в лодке, за веревку подтягивает другую лодку какая из двух лодок к моменту сближения приобретет большую скорость если лодки одинаковые

Физика

Мальчик, сидя в лодке, за веревку подтягивает другую лодку какая из двух лодок к моменту сближения приобретет большую скорость если лодки одинаковые

Автор: Гость