Выделить суффиксы , указать разряд причастий : Покровский собор(Храм Василия Блаж??нного) построенный в память о победе русских войск над Казанским ханством состоит из 9 церквей удивительно гармонично объединенных в одну группу...
Русский язык
Выделить суффиксы , указать разряд причастий : Покровский собор(Храм Василия Блаж??нного) построенный в память о победе русских войск над Казанским ханством состоит из 9 церквей удивительно гармонично объединенных в одну группу.Собор возведенный по повелению Ивана Грозного зодчими Постником и Бармой заслуженно считается одним из шедевров русской архитектуры. У подножья Покровского собора сохраняется Лобное место сооруженное более 400 лет назад и памятник Минину и Пожарскому созданный скульптуром Мартосом. На Красную площадь выходят две самые высокие башни Кремля построенные в конце 15 века-Спасская и Никольская. Пожалуйста помогите !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блаженного - енн(страдательное) Построенный - енн(страдательное) Объединённых - ённ(страдательное) Возведённый - ённ(страдательное) Заслужено - ен(кр. прич. страдательное) Сооружённое - ённ(страдательное) Созданный - анн(страдательное) Построенные - енн(страдательное)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Мальчик, сидя в лодке, за веревку подтягивает другую лодку какая из двух лодок к моменту сближения приобретет большую скорость если лодки одинаковые
Химия
Русский язык