Выделить суффиксы , указать разряд причастий : Покровский собор(Храм Василия Блаж??нного) построенный в память о победе русских войск над Казанским ханством состоит из 9 церквей удивительно гармонично объединенных в одну группу...

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Выделить суффиксы , указать разряд причастий : Покровский собор(Храм Василия Блаж??нного) построенный в память о победе русских войск над Казанским ханством состоит из 9 церквей удивительно гармонично объединенных в одну группу.Собор возведенный по повелению Ивана Грозного зодчими Постником и Бармой заслуженно считается одним из шедевров русской архитектуры. У подножья Покровского собора сохраняется Лобное место сооруженное более 400 лет назад и памятник Минину и Пожарскому созданный скульптуром Мартосом. На Красную площадь выходят две самые высокие башни Кремля построенные в конце 15 века-Спасская и Никольская. Пожалуйста помогите !!!

Автор: Гость