округлить число 320 + 90

Математика
округлить число 320 + 90
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300+100=400 320+90=410
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