Помогите пожалуйста упр. 33
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Помогите пожалуйста упр. 33
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формы слова: Умный - умная, умного, умными, об умном, умную. Однокоренные: Умный - поумнеть, умненький, умник, ум, безумный, умничать. Формы слова: Стол - столы, стола, столам, столов. Однокоренные: Стол - столик, столовая, настольный, застолье, столешница.
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