10яблок розделили между b детей сколько яблок дали кадому?

Математика
10яблок розделили между b детей сколько яблок дали кадому?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- яблок получит каждый из детей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Нитрат серебра массой 8.5 г прореагировал с соляной кислотой выпал белый осадок ма??сой 7г какова массовая доля выхода продукта от теоретичяески во...
Ответить
Алгебра
Если от квадрата отрезать полоску шириной 2 см, то площадь оставшейся фигуры будет равна 80 квадратных сантиметров, найти площадь первоначального к...
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ!!! Математика 6 класс. Решить уравнения: 1) 0,4х=3 2) 2х=1,8 3) 0,3х=-2,7
Ответить
Математика
Сумма трех слагаемых равна 790 первое слагаемое 70 второе в 6 раз больше первого. чем?? равно третье слагаемое
Ответить
Математика
Наибольшее количество.каждоечисло входит только в одну гр
Ответить