10яблок розделили между b детей сколько яблок дали кадому?
Математика
10яблок розделили между b детей сколько яблок дали кадому?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- яблок получит каждый из детей
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