Сумма трех слагаемых равна 790 первое слагаемое 70 второе в 6 раз больше первого. чем?? равно третье слагаемое
Математика
Сумма трех слагаемых равна 790 первое слагаемое 70 второе в 6 раз больше первого. чем?? равно третье слагаемое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое-70 второе- 70*6=420 третье- 790-(420+70)=300. Ответ:300.
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