Сумма трех слагаемых равна 790 первое слагаемое 70 второе в 6 раз больше первого. чем?? равно третье слагаемое

Математика

Сумма трех слагаемых равна 790 первое слагаемое 70 второе в 6 раз больше первого. чем?? равно третье слагаемое

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