Наибольшее количество.каждоечисло входит только в одну гр

Математика
Наибольшее количество.каждоечисло входит только в одну гр
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1 группа 10 и 99 2 группа 100 и 999 3 группа 1000и 9999
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