Нитрат серебра массой 8.5 г прореагировал с соляной кислотой выпал белый осадок ма??сой 7г какова массовая доля выхода продукта от теоретичяески возможна

Гость: Гость:

AgNO3+HCl=AgCl↓+HNO3 Количество AgNO3 = 8,5 (г) / 170 (г/моль) = 0,05 моль Количество осадка AgCl = 7(г) / 143,5 (г/моль) = 0,0488 моль Но по уравнению реакции количество образующегося осадка должно быть равно количество нитрата серебра = 0,05 моль Поэтому выход продукта в этой реакции составляет: 0,0488 (моль)/0,05 (моль) = 0,976 или 97,6%