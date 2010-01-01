10км 50 см / 5 = 4 кг 40г / 8 =
Математика
10км 50 см / 5 = 4 кг 40г / 8 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 км 50 см ÷ 5 = 2010 см 4 кг 40 г ÷ 8 = 55 г 10 км 50 см=10050 см 4 кг 40 г = 4040 г
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