Помогите пожалуйста надо 124 кто зделает первым и правильно дам еще 20 балоов

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Помогите пожалуйста надо 124 кто зделает первым и правильно дам еще 20 балоов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) предложения под цифрами : 1, 4, 5. б) предложения под цифрами : 6, 7, 9. в) предложения под цифрами : 11, 12, 15.
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