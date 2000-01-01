Перечислете занятия Кривичей Восточных славян только кратко напишите.Заранее бо??ьшое спасибо"
История
Перечислете занятия Кривичей Восточных славян только кратко напишите.Заранее бо??ьшое спасибо"
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Гость:
Ремесла, плетения лаптей, изготовления орудий труда и обороны
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