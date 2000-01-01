В типографиях машины набирают 2000 знаков в минуту. На 1 машинописной странице 30 стр??к, в каждой строке 60 знаков. Сколько секунд потребуется для набора двух машинописных страниц? Я знаю, что на Знаниях много таких вопросов,...

Математика

В типографиях машины набирают 2000 знаков в минуту. На 1 машинописной странице 30 стр??к, в каждой строке 60 знаков. Сколько секунд потребуется для набора двух машинописных страниц? Я знаю, что на Знаниях много таких вопросов, но мне нужно решение БЕЗ дробей

Автор: Гость