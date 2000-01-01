В типографиях машины набирают 2000 знаков в минуту. На 1 машинописной странице 30 стр??к, в каждой строке 60 знаков. Сколько секунд потребуется для набора двух машинописных страниц? Я знаю, что на Знаниях много таких вопросов,...
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В типографиях машины набирают 2000 знаков в минуту. На 1 машинописной странице 30 стр??к, в каждой строке 60 знаков. Сколько секунд потребуется для набора двух машинописных страниц? Я знаю, что на Знаниях много таких вопросов, но мне нужно решение БЕЗ дробей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 помножити на 60= 1800 строк на странице; 1800 помножити на 2 на 2 страницах
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