Помогите пожалуйста бабушка купила 10 булочек ,2 булочки съела собака.Сколько було??ек осталось?поставь вопрос два раза.

Математика
Помогите пожалуйста бабушка купила 10 булочек ,2 булочки съела собака.Сколько було??ек осталось?поставь вопрос два раза.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что значит поставь вопрос два раза? 8 булочек
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