Сочинение на тему Чацкий победитель или побеждённый ?

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Комедия "Горе от ума" держится каким-то особняком в литературе и отличается более крепкой живучестью от других произведений слова. Главная роль в комедии "Горе от ума", конечно, - роль Чацкого, без которой не было бы комедии, а была бы, пожалуй, картина нравов. Можно было бы подумать, что Грибоедов, из отеческой любви к своему герою, польстил ему в заглавии, как будто предупредив читателя, что герой его умен, а все прочие около него неумны. Но Чацкий не только умнее всех прочих лиц, но и положительно умен. Речь его кипит остроумием. У него есть и сердце, и притом он безукоризненно честен. Однако о Чацком многие недоумевают: что он такое? Фамусов говорит о Чацком: "Он славно пишет, переводит". Он, конечно, путешествовал недаром, учился, читал, был в сношениях с министрами и разошелся - нетрудно догадаться почему. "Служить бы рад, - прислуживаться тошно!" - намекает он сам. Он любит серьезно, видя в Софье будущую жену. Чацкий, и в этом его ошибка и трагедия, поначалу не воспринимает Молчалина, не видит в нем достойного соперника. Для Чацкого Молчалин - полное ничтожество, "жалчайшее созданье". А.С. Пушкин писал: "Между мастерскими чертами этой прелестной комедии -недоверчивость Чацкого в любви Софьи к Молчалину - прелестна! - и как натурально! Вот на нем должна была вертеться вся комедия..." Черты характера и мировоззрения Грибоедова нашли глубокое отражение в комедии "Горе от ума", прежде всего в образе Чацкого. В этом образе Грибоедов впервые показал "нового человека". Это образ смелого и непримиримого борца за дело, за идею, за правду. Печальна была судьба такого одинокого борца, каким изображен Чацкий, он противопоставлен миру Фамусовых, Скалозубов, Молчалиных и За-горецких, с их мелкими целями и низкими стремлениями. Комедия Грибоедова говорит о горе человека, и горе это происходит от его ума. С понятием "умный", "умник" связывалось тогда представление о человеке не просто умном, но вольнодумном. Именно ум Чацкого в этом широком и особом понимании ставит его вне Фамусовых, Молчалиных, Скалозубов, Загорецких. Глубочайший смысл комедии Грибоедова заключается в том, что она показывает, как в условиях крепостнического общества обречены на гонение всякая независимая мысль, всякая живая страсть, всякое искреннее чувство. Так кто же все-таки Чацкий? Я считаю, что несмотря на свое положение, на свое вынужденное бегство из Москвы, в идейном и моральном плане Чацкий остается победителем. Это и подтверждают слова И. А. Гончарова: "Чацкий сломлен количеством старой силы. Нанес ей, в свою очередь, смертельный удар качеством силы своей. Чацкий - победитель, передовой воин, застрельщик и - всегда жертва".