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4284-(с-378)=1287 помогите
Математика
4284-(с-378)=1287 помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4284-1287=с-378 2997=с-378 с=2997+378=3375
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