Помогите срочно 1 заголовок: Тигрёнок Васька 2: Тип Речи : описание 3: в первом нету подлежащих помогите надо сочинеть всё по этому!!!

Русский язык
Помогите срочно 1 заголовок: Тигрёнок Васька 2: Тип Речи : описание 3: в первом нету подлежащих помогите надо сочинеть всё по этому!!!
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Гость:
Ничаго не зрозуміла, вибачте що засмутила
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