Площадь острова Сахалин-76600км/кв , а острова Северная Земля - на 39600 меньшекм/кв, а н??восибирские острова по площади на 1000 км/кв больше, чем Северная Земля .Какова общая площадь всех этих островов?
Математика
Площадь острова Сахалин-76600км/кв , а острова Северная Земля - на 39600 меньшекм/кв, а н??восибирские острова по площади на 1000 км/кв больше, чем Северная Земля .Какова общая площадь всех этих островов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
76600-39600= 37000 (Северная земля) 37000+1000= 38000 (Новосибирские острова) 37000+76600+38000= 151600 (общая площадь всех островово)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Помогите пж условие и решение Птица альбатрос кормит птенцов один раз в сутки, б??клан 2 раза в сутки, а цапля столько, сколько баклан и альбатр...
Математика
Українська мова