Площадь острова Сахалин-76600км/кв , а острова Северная Земля - на 39600 меньшекм/кв, а н??восибирские острова по площади на 1000 км/кв больше, чем Северная Земля .Какова общая площадь всех этих островов?

Математика

Площадь острова Сахалин-76600км/кв , а острова Северная Земля - на 39600 меньшекм/кв, а н??восибирские острова по площади на 1000 км/кв больше, чем Северная Земля .Какова общая площадь всех этих островов?

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