Сочинение на тему планета доброты срочноооо надооо!!! пожалуйста помогитеее

Гость: Гость:

На планете доброты не бывает зла! На планете доброты все друг другу помогают, никого не обижают, никого не обзывают, всегда поддержат в трудную минуту, не дадут в обиду! Если ты чего-то не понимаешь, тебе объяснят. Даже если ты угрюмый, тебя развеселят! Никого не убивают! Ни у кого не украдут! Всегда помогут!