Сочинение на тему планета доброты срочноооо надооо!!! пожалуйста помогитеее

Обществознание
Сочинение на тему планета доброты срочноооо надооо!!! пожалуйста помогитеее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На планете доброты не бывает зла! На планете доброты все друг другу помогают, никого не обижают, никого не обзывают, всегда поддержат в трудную минуту, не дадут в обиду! Если ты чего-то не понимаешь, тебе объяснят. Даже если ты угрюмый, тебя развеселят! Никого не убивают! Ни у кого не украдут! Всегда помогут!
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