7*12*99 33*17*5 Удобным способом разделительно произведение на 11 и найдите значение ч??стного
Математика
7*12*99 33*17*5 Удобным способом разделительно произведение на 11 и найдите значение ч??стного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*12*99/ 11= 7*12*9*11/ 11= 7*12*9= 756 33*17*5/ 11= 3*11*17*5/ 11= 3*17*5= 255
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Я задумал число. Если его разделить на 4, а потом от частного отнять 2 то получится 7. Какое число я задумал ?
Биология
1) Рассмотрите внешний вид женской шишки второго года. Как она изменилась? Какой процесс происходит в это время? 2) Рассмотрите зрелую женскую шиш...