A+b-0,4 при а=-8,7 ; b=-3.8 есть фото номер 449
Математика
A+b-0,4 при а=-8,7 ; b=-3.8 есть фото номер 449
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-12,9; 2)-15 19/20; 1)-8,7+(-3,8)-0,4=-12,9 2) и т.д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно предложения сделать предложения 1 (обстоятельство сказуемое, сказуемое и сказуемое подлежащее 2-подлежащее сказуемое дополнение обстоят...
Литература
Математика
В четвёртых классах учится 120 челок.В туристичческий поход пошла одна третья всех четвероклассников.Сколько учащихся пошли в поход? Сколько учащих...