Срочно предложения сделать предложения 1 (обстоятельство сказуемое, сказуемое и сказуемое подлежащее 2-подлежащее сказуемое дополнение обстоятельство 3-подлежащее, подлежащее, подлежащее сказуемое определение обстоятельств...
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Срочно предложения сделать предложения 1 (обстоятельство сказуемое, сказуемое и сказуемое подлежащее 2-подлежащее сказуемое дополнение обстоятельство 3-подлежащее, подлежащее, подлежащее сказуемое определение обстоятельство 35 балов сроооооооооооооооочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. На пляже бегают, играют, загорают ребята. 2. Белка бежала по дереву быстро. 3. Маша, Витя и Коля пошли в чудесный парк.
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