Для млекопитающих, в т.ч. и человека характерно(-в): А) замкнутая кровеносная система Б) трехкамерное сердце В) постоянная температура тела Г) внутриутробное развитие

Биология

Для млекопитающих, в т.ч. и человека характерно(-в): А) замкнутая кровеносная система Б) трехкамерное сердце В) постоянная температура тела Г) внутриутробное развитие

Автор: Гость