Для млекопитающих, в т.ч. и человека характерно(-в): А) замкнутая кровеносная система Б) трехкамерное сердце В) постоянная температура тела Г) внутриутробное развитие
Биология
Для млекопитающих, в т.ч. и человека характерно(-в): А) замкнутая кровеносная система Б) трехкамерное сердце В) постоянная температура тела Г) внутриутробное развитие
Ответ(ы) на вопрос:
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Для млекопитающих, в т.ч. и человека характерно: А,В,Г У млекопитающих четырёхкамерное сердце.
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